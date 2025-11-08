Москвичам рассказали о погоде в субботу

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определять распространяющийся с юга гребень антициклона. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. В Москве без существенных осадков. По области на юге и севере в начале дня местами еще пройдут небольшие дожди. Днем в столице очень тепло — плюс 9 — плюс 11 градусов, а по области ожидается плюс 7 — плюс 12», — рассказал Леус.
Он отметил, что такие температуры на шесть-семь градусов выше климатической нормы. Ветер будет дуть северо-западный, его скорость составит от трех до восьми метров в секунду.
«Атмосферное давление в течение дня будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы», — добавил синоптик.