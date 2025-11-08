В Молдове стартовал национальный отбор на конкурс Евровидение

Как заявили организаторы мероприятия, заявки на участие принимаются с 7 ноября по 7 декабря 2025 года. Процесс отбора будет включать три этапа: рассмотрение заявок, живое прослушивание и национальный финал, после которого будет выбран представитель страны. Жюри финала будет состоять из 20 членов, пять из которых -представители международных организаций, что должно гарантировать, по замыслу организаторов, объективность оценки.