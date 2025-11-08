Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове стартовал национальный отбор на конкурс Евровидение

Молдова вводит новый формат национального отбора на конкурс Евровидение.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. В Молдове стартовал отборочный этап конкурса Евровидение — 2026, в ходе которого будет решено, кто представит республику на песенном соревновании, которое пройдет в мае в Вене. Традиционно организацией отборочного этапа и приемом заявок от участников занимается компания «Телерадио-Молдова» (TRM).

Как заявили организаторы мероприятия, заявки на участие принимаются с 7 ноября по 7 декабря 2025 года. Процесс отбора будет включать три этапа: рассмотрение заявок, живое прослушивание и национальный финал, после которого будет выбран представитель страны. Жюри финала будет состоять из 20 членов, пять из которых -представители международных организаций, что должно гарантировать, по замыслу организаторов, объективность оценки.

Согласно регламенту, представленные песни должны быть оригинальными, продолжительностью не более трех минут и не должны быть обнародованы ранее 1 сентября 2025 года.

Напомним, Молдова отказалась от участия в Евровидении — 2025 из-за низкого профессионализма конкурсантов, подавших заявки на участие.

Как ранее заявили организаторы отборочного тура, в этом году формат национального конкурса будет изменен. Координаторами процесса назначены продюсеры Сергей Орлов и Роман Бурлака, которые будут лично вовлечены в процесс отбора и обеспечат прозрачность, профессионализм и международную конкурентоспособность участников конкурса.

В 2026 году конкурс Евровидение будет проходить в 70-й раз. Молдова примет в нем участие в 20-й раз. За годы участия молдавские артисты добивались наилучшего результата в 2017 году, когда группа SunStroke Project заняла 3-е место с песней «Hey Mamma».