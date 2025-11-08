В Молдове стартовал национальный отбор на конкурс Евровидение

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. В Молдове стартовал отборочный этап конкурса Евровидение — 2026, в ходе которого будет решено, кто представит республику на песенном соревновании, которое пройдет в мае в Вене. Традиционно организацией отборочного этапа и приемом заявок от участников занимается компания «Телерадио-Молдова» (TRM).
Как заявили организаторы мероприятия, заявки на участие принимаются с 7 ноября по 7 декабря 2025 года. Процесс отбора будет включать три этапа: рассмотрение заявок, живое прослушивание и национальный финал, после которого будет выбран представитель страны. Жюри финала будет состоять из 20 членов, пять из которых -представители международных организаций, что должно гарантировать, по замыслу организаторов, объективность оценки.
Согласно регламенту, представленные песни должны быть оригинальными, продолжительностью не более трех минут и не должны быть обнародованы ранее 1 сентября 2025 года.
Напомним, Молдова отказалась от участия в Евровидении — 2025 из-за низкого профессионализма конкурсантов, подавших заявки на участие.
Как ранее заявили организаторы отборочного тура, в этом году формат национального конкурса будет изменен. Координаторами процесса назначены продюсеры Сергей Орлов и Роман Бурлака, которые будут лично вовлечены в процесс отбора и обеспечат прозрачность, профессионализм и международную конкурентоспособность участников конкурса.
В 2026 году конкурс Евровидение будет проходить в 70-й раз. Молдова примет в нем участие в 20-й раз. За годы участия молдавские артисты добивались наилучшего результата в 2017 году, когда группа SunStroke Project заняла 3-е место с песней «Hey Mamma».