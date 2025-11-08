«Дать доброкачественный и дешевый товар потребителю российского рынка» — суконное производство как красная нить жизни Николая Каштанова

Российские предприниматели, которые развивали свое дело на рубеже XIX-XX веков, — какой след они оставили в истории и благодаря чему преуспели в коммерции, политике, общественной жизни? Ответы на эти вопросы ищем в просветительском проекте Департамента города Москвы по конкурентной политике «Субботние хроники: истории московских поставщиков».
Николай Тимофеевич Каштанов — видный представитель московской суконной промышленности, общественный деятель, акционер и искусствовед. Он родился в 1874 году в селе Подмоклое (ныне — Подмоклово) недалеко от Серпухова в семье купцов. В 1876 году его отец Тимофей Каштанов с братьями купили полусгоревшую суконную фабрику в Серпухове и начали ее расширение: строили пятиэтажные корпуса, устанавливали современное оборудование, увеличивали производство товаров. Спустя десятилетие они организовали Торговый дом «Братья Тимофей, Леонтий и Василий (старший) Каштановы».
Тимофей Иванович был гласным Серпуховской думы и получил звание потомственного почетного гражданина города. Он растил сына в строгости, с детства приучал к труду и дисциплине. Николай Тимофеевич с детства любил проводить время на отцовской фабрике: наблюдать за производственными процессами и изучать устройство машин. Будущий промышленник поступил в Московское Императорское техническое училище (в настоящее время — МГТУ имени Н. Э. Баумана), но закончить обучение не удалось: Тимофей Иванович вызвал его в Серпухов, чтобы передать в управление мануфактуру.
Николай Тимофеевич встал во главе семейного дела в 1895 году, в возрасте 21 года. На тот момент на фабрике было 250 рабочих, которые выпускали 2600 кусков сукна и 300 пудов (пять тонн) шерстяной пряжи в год. Новый хозяин выезжал за границу, чтобы перенимать опыт на зарубежных предприятиях. Он стал модернизировать производство: обновил оборудование и значительно расширил ассортимент выпускаемой продукции. Так, коммерсант внедрил процесс изготовления драпа и мундирного армейского сукна из мериносной (овечьей) шерсти. В ассортименте его продукции появилась еще одна новинка — легкое цветное сукно из шерсти «драдедам» для пошива дамских платьев и платков, которая активно продавалась в Москве на Кузнецком мосту. Самым большим спросом пользовались недорогие ткани — крестьянское одежное, картузное, серое ученическое сукна. Товары Каштанова успешно замещали иностранные аналоги и завоевывали награды на всероссийских выставках.
Положительные изменения укрепили позиции мануфактуры Каштановых: к 1905 году число рабочих увеличилось до тысячи человек, а выпуск продукции вырос до 25 тысяч кусков сукна и до полутора тысяч пудов (24 тонны) шерсти. Секретом процветания суконного дела Николая Каштанова была также социальная политика. Он обращал внимание на условия труда рабочих, выстраивал с ними доверительные отношения. От мануфактуры сотрудникам предоставлялось просторное жилье. При фабрике появились церковь, школа, больница и роддом. В результате деятельности мецената в 1905 году рабочие каштановской фабрики были единственными в Серпухове, кто не устраивал забастовок на производстве.
В начале XX века Николай Тимофеевич переехал в Москву и женился на Екатерине Федоровне Кудрявцевой, дочери купца первой гильдии и владельца кондитерской фабрики в Зарядье — Федора Тимофеевича Кудрявцева. Новые родственные связи укрепили положение предпринимателя и проложили путь в московское купеческое общество. Каштанов познакомился с финансистом Николаем Александровичем Второвым. Их общим проектом стала покупка и модернизация суконной фабрики Товарищества «Йокиш» в Михалкове (современный Северный административный округ Москвы), председателем и директором-распорядителем которой стал Каштанов. Помимо этого, коммерсант имел долю в акционерном обществе «Поставщик» — предприятие в Кожевниках выпускало форму для армии и флота. Фабрика обрела стратегическое значение и значительно расширила ассортимент во время Первой мировой войны. На ней изготавливали одежду и снаряжение для солдат, а также новую форму в «русском стиле» по эскизам художника Виктора Михайловича Васнецова: суконные шлемы и фуражки, стрелецкие шинели и гимнастерки.
Восемь лет купец занимал должность гласного Московской городской думы, защищал интересы владельцев недвижимости. Контора Торгового дома братьев Каштановых находилась в здании Купеческого общества на улице Варварка, а чета Каштановых жила в роскошном особняке на Садовой-Самотечной улице, 14. Гостями Николая Тимофеевича часто были высокопоставленные лица, такие как министр внутренних дел Александр Дмитриевич Протопопов или статский советник Александр Васильевич Кривошеин. Промышленник слыл увлеченным коллекционером: он организовал Московское общество любителей русской старины и открыл антикварный магазин на Тверской. В личном собрании Каштанова были картины известных художников, изделия из бронзы, старинное оружие, рукописи XIV-XVI веков. Одним из самых примечательных предметов интерьера особняка стал изразцовый камин «Микула Селянинович и Вольга» по рисункам художника Михаила Александровича Врубеля на сюжет древнерусских былин, сейчас он находится в Третьяковской галерее.
В 1915 году торговый дом семьи фабриканта был преобразован в Товарищество на паях Суконной мануфактуры братьев Каштановых в Серпухове. К этому времени капитал одной только серпуховской фабрики оценивался в два миллиона рублей, а ее годовой оборот достигал 23 миллионов. В этом же году партнеры Второв и Каштанов приобрели банк с хорошей репутацией «Юнкер и Ко» на Кузнецком мосту и переименовали его в «Московский промышленный банк». Николай Тимофеевич стал председателем его правления. Капитал организации составлял 60 миллионов рублей. Банк способствовал образованию таких масштабных акционерных обществ, как «Кузнецкий уголь», положивший начало индустриальному освоению Кузбасса, а также «Ханжонков и Ко» (компания по производству и прокату фильмов образована в 1906 году), стоявшему у истоков российского кинематографа. Еще один важный пост в жизни Николая Тимофеевича — членство в Московском Биржевом комитете.
Каштанов называл себя «Суконным фабрикантом» с большой буквы. Для него этот статус был не профессией, а данным свыше предназначением и судьбой. Именно он инициировал создание и председательствовал в совете Всероссийского общества суконных фабрикантов, представляя отрасль на многих правительственных совещаниях. Предприниматель и банкир Владимир Павлович Рябушинский говорил о Николай Тимофеевиче, что тот «унаследовал от своих отцов деловитость, твердость, настойчивость в делах и глубокую веру в Бога».
Николай Тимофеевич Каштанов был одним из талантливых предпринимателей своего времени. Параллельно участвуя во многих сферах общественной жизни, фабрикант везде добивался успеха. Обладая многомиллионным состоянием, он оставался добропорядочным и целеустремленным человеком. Его наследие и память оберегают как в Москве, так и в родном Серпухове.