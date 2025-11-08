«Дать доброкачественный и дешевый товар потребителю российского рынка» — суконное производство как красная нить жизни Николая Каштанова

В 1915 году торговый дом семьи фабриканта был преобразован в Товарищество на паях Суконной мануфактуры братьев Каштановых в Серпухове. К этому времени капитал одной только серпуховской фабрики оценивался в два миллиона рублей, а ее годовой оборот достигал 23 миллионов. В этом же году партнеры Второв и Каштанов приобрели банк с хорошей репутацией «Юнкер и Ко» на Кузнецком мосту и переименовали его в «Московский промышленный банк». Николай Тимофеевич стал председателем его правления. Капитал организации составлял 60 миллионов рублей. Банк способствовал образованию таких масштабных акционерных обществ, как «Кузнецкий уголь», положивший начало индустриальному освоению Кузбасса, а также «Ханжонков и Ко» (компания по производству и прокату фильмов образована в 1906 году), стоявшему у истоков российского кинематографа. Еще один важный пост в жизни Николая Тимофеевича — членство в Московском Биржевом комитете.