Полпреду Жоге презентовали фильм, связанный с уральскими бойцами СВО

«Когда я попала на первый форум “Патриоты Урала”, я увидела сколько добровольцев УрФО. Это была первая ситуация, когда мы познакомились друг с другом. Там и Курган, и Челябинск, и Екатеринбург. Мы встретились. И люди там были такие разные. Они удивительные — сибиряки и уральцы», — рассказала доброволец Гуманитарного добровольческого корпуса и экс-заместитель департамента внутренней политики ХМАО Майя Есина.