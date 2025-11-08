Героический МиГ: на Красной площади ожили страницы военной истории

В самом сердце Москвы, на Красной площади, вновь стоят танки, самолеты, гаубицы, военные автомобили, мотоциклы и артиллерийские тягачи. Повод значительный — 84-я годовщина легендарного военного парада 1941 года. Один из ключевых экспонатов — знаменитый истребитель МиГ-3. Подобные машины участвовали в обороне Москвы, а именно этот самолет снимался в героической комедии «Есть только МиГ». Подробности — в репортаже «Известий».
Легендарный МиГ в кино и наяву.
В ближайшие два дня на Красной площади любой желающий сможет вблизи рассмотреть технику, заглянуть внутрь, а также узнать о военных династиях и подвигах советского народа в воздухе и на земле. Музей под открытым небом «Город живых историй» раскинулся от Исторического музея до Васильевского спуска. Он посвящен памятному и невероятно рискованному для своего времени дню.
7 ноября 1941 года, когда немецкие войска стояли у стен Москвы, на ее главной площади прошло масштабное шествие. Подготовка велась в условиях строжайшей секретности под личным контролем Сталина и командования Московского военного округа. Дата и время парада не афишировались. Все войска были приведены в режим боевой готовности из-за угрозы воздушного налета. Тем не менее парад состоялся, и его воздействие на советский народ было таким сильным, что тысячи молодых людей со всех уголков страны после этого записались на фронт добровольцами.
С 2005 года на Красной площади ежегодно отмечается День воинской славы России. Экспозицию открывают четыре самолета: истребитель И-16, прозванный в народе «ишаком», бомбардировщик У-2, самолет-амфибия Ш-2, способный садиться и на воду, и на сушу, а также высотный истребитель-перехватчик МиГ-3. Последний стал не только героем выставки, но и полноправным персонажем нового фильма «Есть только МиГ», который выйдет в широкий прокат 27 ноября.
Действие картины разворачивается в 1944 году, когда Красная армия, освободив восточные рубежи Польши, продолжала путь на Запад. Главный герой — блестящий летчик-истребитель Иван Поливанов — после тяжелого ранения возглавляет аэродром-обманку, макет, призванный вводить врага в заблуждение. В глубине леса Иван находит обломки МиГа и мечтает вернуть ему крылья, а себе — возможность вновь подняться в небо.
Главную роль исполнил Даниил Попов. При подготовке к съемкам он прошел специальный авиационный курс:
— Я хотел поступать в летное училище — это была моя мечта, но по здоровью не прошел. Зато благодаря фильму смог на время стать настоящим пилотом. Готовясь к роли, читал книгу аса советской авиации генерала Александра Покрышкина «Познать себя в бою». Он прошел всю войну, совершил 650 вылетов, провел 140 воздушных боев и потрясающе описал тактику полета. Я старался это впитать и передать на экране, — рассказал в беседе с «Известиями» Даниил Попов.
По словам актера, оказавшись в кабине самолета, он понял всю значимость этой машины для страны. На Красной площади Попов действительно выглядел как настоящий советский летчик — в потертой гимнастерке, кирзовых сапогах и с широкой улыбкой. Он охотно позировал у самолета, с которым, по его признанию, успел сродниться за месяцы съемок, и фотографировался со всеми желающими.
Продюсер картины Игорь Угольников отметил, что достоверность изображаемого была для студии «ВоенФильм» приоритетом. Однако жанр, который создатели ленты определяют как «героическая комедия», позволил авторам немного пофантазировать, не искажая событий.
— Думаю, мы впервые предложили зрителям такой жанр. Будет ли он смеяться — не знаю, но очень бы хотелось, — сказал Угольников «Известиям» на фоне знаменитого истребителя. — Это тот самый МиГ, который зимой 1941 года в белом окрасе с надписью «За Родину» и красной стрелой воевал на подступах к Москве. История ложного аэродрома сплелась с историей обороны города в нашей героической комедии.
Режиссер Александр Жигалкин не видит противоречия в жанровом определении фильма, напротив — считает его точным и современным:
— Главные герои — молодые ребята. Несмотря на суровое пекло войны, они не теряют чувства юмора. Это легкое и неожиданно теплое кино о людях, — рассказал Жигалкин «Известиям».
Военные династии и народные подвиги.
Всего на выставке представлено 60 единиц уникальной исторической военной техники. Помимо самолетов, на брусчатке стоят танки, гаубицы, самоходные установки, тракторы и бронеавтомобили. Ко всему можно подойти, рассмотреть, залезть внутрь и даже покрутить рычаги.
В этом году организаторы сделали акцент на историях очевидцев парада, участников сражений и военных династиях. Среди них — семья Самигуллиных-Шариповых, три поколения которой посвятили жизнь защите страны.
— Я вообще хотел стать артистом, но военная кафедра распределила меня в Суворовское училище. Мечтал о другом, но согласился — и со временем проникся. Был очень горд, когда мой сын отправился на СВО. И невероятно счастлив, что стенд нашей семьи представлен на Красной площади, — рассказал «Известиям» полковник в отставке Мударис Шарипов.
Экспозиция условно разделена на десять тематических зон. Они посвящены различным аспектам жизни города тех лет: подвигу женщин, сражавшихся наравне с мужчинами; достижениям Петра Капицы в производстве жидкого кислорода; работе музейных сотрудников, спасших более 12 тыс. экспонатов Третьяковской галереи; мужеству студентов-архитекторов, которые ночью, без страховки, на многометровой высоте вручную рисовали фальшивые окна на ГУМе и закрашивали маскировочной краской купола храмов.
Особое внимание уделено прессе и военным корреспондентам. Более 800 столичных журналистов надели военную форму и передавали репортажи с передовой. Среди них — Константин Симонов, чье стихотворение «Жди меня» переписывали от руки; Михаил Шолохов, писавший в окопах роман «Они сражались за Родину»; и Василий Лебедев-Кумач, автор бессмертного гимна «Священная война», впервые опубликованного в «Известиях» 24 июня 1941 года.