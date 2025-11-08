Героический МиГ: на Красной площади ожили страницы военной истории

7 ноября 1941 года, когда немецкие войска стояли у стен Москвы, на ее главной площади прошло масштабное шествие. Подготовка велась в условиях строжайшей секретности под личным контролем Сталина и командования Московского военного округа. Дата и время парада не афишировались. Все войска были приведены в режим боевой готовности из-за угрозы воздушного налета. Тем не менее парад состоялся, и его воздействие на советский народ было таким сильным, что тысячи молодых людей со всех уголков страны после этого записались на фронт добровольцами.