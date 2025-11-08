Какую рыбу не смогут ловить дончане в Ростовской области в ноябре

Напомним, зимовальная яма — это глубокий участок водоёма, где рыба собирается зимой для пониженной активности. Эти места находятся там, где есть условия для выживания: повышенная температура, хорошее снабжение кислородом и укрытие от хищников. В таких местах рыбы образуют плотные скопления и проводят зиму, поэтому во многих российских регионах на них действует полный запрет на вылов, чтобы сохранить популяцию.