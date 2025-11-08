Какую рыбу не смогут ловить дончане в Ростовской области в ноябре

Напомним, зимовальная яма — это глубокий участок водоёма, где рыба собирается зимой для пониженной активности. Эти места находятся там, где есть условия для выживания: повышенная температура, хорошее снабжение кислородом и укрытие от хищников. В таких местах рыбы образуют плотные скопления и проводят зиму, поэтому во многих российских регионах на них действует полный запрет на вылов, чтобы сохранить популяцию.
Уточняется, что до конца марта 2026 года рыбакам разрешено ловить рыбу лишь с берега, используя поплавочную удочку с одним крючком или спиннинг.
Все остальные способы, как подводная охота, использование рыболовных сетей и моторных лодок, запрещены. В частности, это касается участков рек Дон и Северский Донец, Миусского лимана, Таганрогского залива и Цимлянского водохранилища, где рыба уходит на зимовку.
Кроме того, нельзя ловить рыбу вблизи гидротехнических сооружений, дамб, мостов, рыбоходных каналов и на водоёмах, где занимаются разведением рыбы или другой аквакультуры. Нельзя использовать и незарегистрированные плавательные средства.
Нарушители этих законных требований могут поплатиться не только крупным штрафом, но и привлечением к уголовной ответственности.