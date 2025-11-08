Ричмонд
В Telegram произошел массовый сбой. Скрин

В мессенджере Telegram фиксируются массовые сбои. Пользователи отмечают, что у них не загружаются фото и видео. Об этом следует из данных сервиса мониторинга сбоев DownDetector, который фиксирует всплекс жалоб у россиян.

За последний час поступило более 300 жалоб от пользователей на работу мессенджера.

«Не работают медиафайлы», — написал пользователь на портале DownDetector. Люди также отмечают, что мессенджер отказывается корректно работать.

На момент публикации, за последний час зафиксировано свыше 300 жалоб на сбои в работе Telegram. Сложности с загрузкой медифайлов испытывают жители Магаданской, Новосибирской и Тамбовской областей, а также Приморского края и Карачево-Черкесской Республики.

Сервис фиксирует всплекс жалоб на то, что в мессенджере не грузит медиа.