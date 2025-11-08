Космонавт Антон Шкаплеров поделился снимком Байкала из космоса

«Многие просили показать Сибирь — выполняю запрос, — пишет Антон Шкаплеров. — Перед вами — жемчужина Сибири, величественный Байкал, которое считается одним и самых древних озёр на земле. Его длина — более 630 километров, а глубина достигает 1642 метров. В этом водоёме хранится почти 20% общемировых запасов чистой пресной воды на планете. С орбиты Байкал особенно красивый — он сверкает, как огромный сапфир в оправе заснеженных гор. Отсюда видно, как гармонично природа создала этот уголок».