Космонавт Антон Шкаплеров поделился снимком Байкала из космоса

Российские космонавты нередко фиксируют визитную карточку Приангарья из космоса на фото и видео, поскольку виды священного озера по-настоящему завораживают.

Источник: Тг-канал космонавта Антона Шкаплерова

Космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фото с видом на озера Байкал из космоса.

«Многие просили показать Сибирь — выполняю запрос, — пишет Антон Шкаплеров. — Перед вами — жемчужина Сибири, величественный Байкал, которое считается одним и самых древних озёр на земле. Его длина — более 630 километров, а глубина достигает 1642 метров. В этом водоёме хранится почти 20% общемировых запасов чистой пресной воды на планете. С орбиты Байкал особенно красивый — он сверкает, как огромный сапфир в оправе заснеженных гор. Отсюда видно, как гармонично природа создала этот уголок».

Космонавт отмечает, что, глядя на такие живописные картины, каждый раз вспоминает, насколько разнообразна и прекрасна наша Земля.