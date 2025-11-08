Делегация Кубани приняла участие в форуме «Производительность 360»

Площадка форума собрала более 2 тысяч участников, включая собственников и руководителей около тысячи компаний. Первый день был сосредоточен на отраслевой специфике. Было проведено семь тематических сессий, посвященных применению бережливых технологий в туризме, транспорте, пищевой промышленности и авиастроении. Во второй день шла речь о социальной сфере. Участники форума подробно рассмотрели, как инструменты бережливого производства могут быть эффективно внедрены в социальном секторе.