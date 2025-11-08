Ричмонд
Делегация Кубани приняла участие в форуме «Производительность 360»

Компании обменялись практиками с представителями других регионов.

Участниками форума «Производительность 360», который проходил 6−7 ноября в Москве, стали члены делегации Краснодарского края. Среди них — представители предприятий — участников федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономики региона.

«Участие делегации Краснодарского края в форуме “Производительность 360” — это возможность показать накопленный опыт внедрения технологий бережливого производства. Мы видим, что повышение производительности напрямую влияет на устойчивость предприятий и развитие региональной экономики. Обмен практиками с представителями других регионов и федеральными экспертами помогает находить новые решения и точки роста. Для нас особенно важно, что на форуме представлены компании, уже добившиеся ощутимых результатов», — отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.

Площадка форума собрала более 2 тысяч участников, включая собственников и руководителей около тысячи компаний. Первый день был сосредоточен на отраслевой специфике. Было проведено семь тематических сессий, посвященных применению бережливых технологий в туризме, транспорте, пищевой промышленности и авиастроении. Во второй день шла речь о социальной сфере. Участники форума подробно рассмотрели, как инструменты бережливого производства могут быть эффективно внедрены в социальном секторе.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.