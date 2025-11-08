Школьники села Ливенка Белгородской области прошли практику в больнице

Практика в больнице также включала посещение кабинетов функциональной диагностики. Школьники наблюдали там за проведением электрокардиографии, ультразвуковых исследований и других процедур, им рассказали о роли этих методов в постановке диагноза и контроле над эффективностью лечения. Врачи поделились опытом работы с пациентами и их семьями, подчеркнув важность эмпатии, терпения и умения находить слова поддержки.