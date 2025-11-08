Школьники села Ливенка Белгородской области прошли практику в больнице

Ученики медицинского класса школы № 1 из села Ливенка Белгородской области прошли практику в Красногвардейской центральной районной больнице в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в администрации Красногвардейского района.
Ребята ознакомились с работой различных отделений и центром здоровья. Они научились измерять давление, правильно применять перевязочные материалы и ухаживать за пациентами в паллиативной стадии. Особое внимание было уделено профилактике болезней и командной работе с врачами. Одновременно ученики наблюдали за взаимодействием врачей и медсестер с пациентами.
Практика в больнице также включала посещение кабинетов функциональной диагностики. Школьники наблюдали там за проведением электрокардиографии, ультразвуковых исследований и других процедур, им рассказали о роли этих методов в постановке диагноза и контроле над эффективностью лечения. Врачи поделились опытом работы с пациентами и их семьями, подчеркнув важность эмпатии, терпения и умения находить слова поддержки.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.