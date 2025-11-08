В городе Болохово Тульской области провели мастер-класс «Цифровой ликбез»

Мастер-класс «Цифровой ликбез» организовали педагоги центра «IT-куб» города Болохово Тульской области для дошкольников из двух центров образования. Мероприятие прошло по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в Болоховском машиностроительном техникуме.
Учителя рассказали детям не только о цифровых привычках, но и о том, как настраивать уведомления, о связи между данными, потреблением электроэнергии и экологией. На мастер-классе ребята узнали, как защищать личные данные в интернете и настраивать приватность в социальных сетях.
Педагог дополнительного образования Болоховского центра «IT-куб» Мария Бачарова отметила, что мастер-класс дал детям необходимые знания и навыки для безопасной работы в интернете. Такие мероприятия играют важную роль в формировании цифровой культуры у детей с раннего возраста. Они помогают не только обезопасить их пребывание в интернете, но и учат умению работать с информацией.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.