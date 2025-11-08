В городе Болохово Тульской области провели мастер-класс «Цифровой ликбез»

Учителя рассказали детям не только о цифровых привычках, но и о том, как настраивать уведомления, о связи между данными, потреблением электроэнергии и экологией. На мастер-классе ребята узнали, как защищать личные данные в интернете и настраивать приватность в социальных сетях.