В Ярославле благоустроили территорию около Дома культуры «Гамма»

«Благоустройство — это не разовая акция, а постоянная работа. Мы создаем точки притяжения там, где люди уже привыкли проводить время. Территория у ДК “Гамма” исторически востребована, и теперь, с появлением современной инфраструктуры, она станет еще более популярной для отдыха с детьми, прогулок и занятий спортом. Важно, что объект, созданный в рамках федеральной программы, получит дальнейшее развитие. Продолжение работ запланировано уже в рамках городского бюджета», — подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев.