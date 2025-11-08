В Ярославле благоустроили территорию около Дома культуры «Гамма»

Благоустройство территории около Дома культуры «Гамма» завершилось в Ярославле по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Прилегающая к Дому культуры территория стала полноценной зоной отдыха для жителей всех возрастов. Там появились тротуары из бетонной плитки и современное освещение, отремонтировали колодцы. Для семейного отдыха и активностей установлены новые игровые и спортивные комплексы, шестисекционные садово-парковые качели, а также скамейки и урны.
«Благоустройство — это не разовая акция, а постоянная работа. Мы создаем точки притяжения там, где люди уже привыкли проводить время. Территория у ДК “Гамма” исторически востребована, и теперь, с появлением современной инфраструктуры, она станет еще более популярной для отдыха с детьми, прогулок и занятий спортом. Важно, что объект, созданный в рамках федеральной программы, получит дальнейшее развитие. Продолжение работ запланировано уже в рамках городского бюджета», — подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.