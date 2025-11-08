Хоккеист-россиянин помог «Миннесоте» победить в матче НХЛ

Кирилл Капризов, играющий за клуб «Миннесота Уайлд», помог своей команде победить в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс».
Капризов забил одну шайбу и отдал голевую передачу.
Игроки «Миннесота Уайлд» за время матча забили пять шайб, авторами других голов стали Винни Хиностроза, Данила Юров, Брок Файбер и Марко Росси. Два гола за «Нью-Йорк Айлендерс» оформили Жан-Габриэль Пажо и Эмиль Хейнеман.
Капризов недавно стал первым игроком в истории «Миннесоты», сумевший достичь отметки в 10 набранных очков за семь матчей со старта регулярного чемпионата в трех сезонах НХЛ.
