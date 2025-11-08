На Кубани стартовали бизнес-завтраки для молодых предпринимателей

Бизнес-завтраки для молодых предпринимателей начали проводить в Краснодарском крае в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном молодежном центре развития личности.
Первые встречи уже прошли в Краснодаре, Горячем Ключе, Новороссийске и Армавире Они собрали десятки участников — от начинающих предпринимателей до тех, кто уже запустил собственное дело. Участники обсуждали, как начинать проекты без страха, находить клиентов, выстраивать личный бренд и сохранять мотивацию в условиях перемен. Впереди — серия бизнес-завтраков в муниципалитетах региона.
«Такие форматы особенно важны сегодня. Молодые предприниматели нуждаются не только в знаниях, но и в общении. Месте, где можно услышать, что у других тоже бывает сложно, и где рождаются решения, способные изменить район, город, край», — отметил руководитель молодежного центра развития личности Краснодарского края Сергей Покатилов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.