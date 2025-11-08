Губернатор Глеб Никитин назвал ситуацию в Балахнинской ЦРБ критической

Губернатор отметил, что ни в одном из муниципалитетов Нижегородской области ситуация с медпомощью не стоит так остро, как в Балахне. Он уточнил, что в поликлинике работает единственный терапевт. Министру здравоохранения региона поручено принять меры. Для начала в ЦРБ направят пять участковых терапевтов из Нижнего Новгорода.