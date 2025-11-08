Ричмонд
На юге и юго-востоке Ленобласти объявили опасность БПЛА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Опасность БПЛА объявлена на юге и юго-востоке Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве южной и юго-восточной части Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал глава региона.

