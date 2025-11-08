За проезд по Крымскому мосту оштрафовали двух водителей электромобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД.
После введения запрета на проезд электромобилей по Крымскому мосту было выявлено два нарушения. В период с 3 по 7 ноября сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности двух водителей. По ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ им грозит предупреждение или административный штраф.
Напомним, запрет на проезд электроавтомобилей и гибридных транспортных средств действует с полуночи 3 ноября и до особого распоряжения. Речь идет об участке трассы −290 Новороссийск — Керчь от км 162+931 до км 145+400 в направлении транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Крыма. Ранее аналогичный запрет на проезд ввели в Краснодарском крае. Соответствующие изменения в постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.