За проезд по Крымскому мосту оштрафовали двух водителей электромобилей

Напомним, запрет на проезд электроавтомобилей и гибридных транспортных средств действует с полуночи 3 ноября и до особого распоряжения. Речь идет об участке трассы −290 Новороссийск — Керчь от км 162+931 до км 145+400 в направлении транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Крыма. Ранее аналогичный запрет на проезд ввели в Краснодарском крае. Соответствующие изменения в постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.