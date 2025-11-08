Ричмонд
За проезд по Крымскому мосту оштрафовали двух водителей электромобилей

После запрета на проезд электрокаров по Крымскому мосту выявили два нарушения.

Источник: Аргументы и факты

За проезд по Крымскому мосту оштрафовали двух водителей электромобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД.

После введения запрета на проезд электромобилей по Крымскому мосту было выявлено два нарушения. В период с 3 по 7 ноября сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности двух водителей. По ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ им грозит предупреждение или административный штраф.

Напомним, запрет на проезд электроавтомобилей и гибридных транспортных средств действует с полуночи 3 ноября и до особого распоряжения. Речь идет об участке трассы −290 Новороссийск — Керчь от км 162+931 до км 145+400 в направлении транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Крыма. Ранее аналогичный запрет на проезд ввели в Краснодарском крае. Соответствующие изменения в постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше