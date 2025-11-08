Ричмонд
Бизнес уходит из Молдовы: Только за год страна потеряла 33 тысячи рабочих мест и стала ещё более зависимой от денежных переводов

Молдова переживает период глубинной экономической уязвимости.

Источник: Комсомольская правда

Ионицэ: Только в прошлом году Молдова потеряла 33 000 рабочих мест.

По мнению Вячеслава Ионицэ, экономика страны остается уязвимой: низкие иностранные инвестиции тормозят развитие, государственный долг растет, а квалифицированные кадры массово мигрируют.

«Денежные переводы создали опасную зависимость. Без политики, направляющей эти средства на развитие, они становятся временным спасательным кругом», — считает эксперт.

Вячеслав Ионицэ предупреждает, что без инвестиций в технологии, сельское хозяйство, энергоэффективность и образование молодежи страна рискует остаться в «ловушке низкого дохода».

