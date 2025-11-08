Крым представил региональную модель развития гастротуризма

Делегация Республики Крым представила на выставке индустрии гостеприимства ПИР Экспо в Москве региональную модель развития гастротуризма в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма региона.
Заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Сергей Гулюк отметил, что республика разработала именно региональную методологию создания и развития индустрии, объединив усилия многих ведомств и экспертного сообщества. Был проведен анализ сильных и слабых сторон гастроиндустрии и направлений развития. На основании его результатов выделены критерии гастросамобытности, создан реестр крымских специалитетов, сформулированы локальные бренды.
В дальнейшем началась работа по продвижению гастрономических брендов: на площадках форумов и фестивалей были презентованы проекты крымского меню и уличной еды. Как подчеркнула председатель Межрегиональной ассоциации развития агропромышленного туризма Елена Юрченко, уже разработан план действий на 2025−2027 годы. Основное место в нем занимают кадровые и образовательные программы, такие как фабрика туризма, акселераторы, а также проект Школы экскурсоводов по подготовке кадров и повышению квалификации.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.