Крым представил региональную модель развития гастротуризма

В дальнейшем началась работа по продвижению гастрономических брендов: на площадках форумов и фестивалей были презентованы проекты крымского меню и уличной еды. Как подчеркнула председатель Межрегиональной ассоциации развития агропромышленного туризма Елена Юрченко, уже разработан план действий на 2025−2027 годы. Основное место в нем занимают кадровые и образовательные программы, такие как фабрика туризма, акселераторы, а также проект Школы экскурсоводов по подготовке кадров и повышению квалификации.