У воронежского стадиона закроют движение из-за матча

С 18.00 воскресенья, 9 ноября, до 22.30 понедельника, 10 ноября, запретят парковку (и остановку) на участках улицы Домостроителей (от улицы Ворошилова до Пешестрелецкой) и Маршака (от улицы Домостроителей до улицы Героев Сибиряков).