У воронежского стадиона закроют движение из-за матча

С вечера 10 ноября в Советском районе Воронеж запланированы ограничения движения у стадиона. Они связаны с игрой «Факела».
С 18.00 воскресенья, 9 ноября, до 22.30 понедельника, 10 ноября, запретят парковку (и остановку) на участках улицы Домостроителей (от улицы Ворошилова до Пешестрелецкой) и Маршака (от улицы Домостроителей до улицы Героев Сибиряков).
С 13.00 до 22.30 понедельника, 10 ноября, запрещено движение автотранспорта на участке улицы Маршака — от дома № 18а до пересечения с улицей Домостроителей.
Также на время перекрытия будет скорректирован путь следования некоторых автобусных маршрутов:
— №№ 12, 54, 72 — автобусы проследуют от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршрутам;
— № 17 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении -с бульвара Пионеров по улицам Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков;
— № 23 — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршруту;
— № 24 — с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршруту;
— № 66 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту;
— № 95 — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по улицам Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршруту;
— №№ С70, 20, 40, 70, 88, 52 — с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршрутам. В обратном направлении — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршрутам.