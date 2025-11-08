Ричмонд
У воронежского стадиона закроют движение из-за матча

Также запретят парковку на окрестных улицах.

Источник: Комсомольская правда

С вечера 10 ноября в Советском районе Воронеж запланированы ограничения движения у стадиона. Они связаны с игрой «Факела».

С 18.00 воскресенья, 9 ноября, до 22.30 понедельника, 10 ноября, запретят парковку (и остановку) на участках улицы Домостроителей (от улицы Ворошилова до Пешестрелецкой) и Маршака (от улицы Домостроителей до улицы Героев Сибиряков).

С 13.00 до 22.30 понедельника, 10 ноября, запрещено движение автотранспорта на участке улицы Маршака — от дома № 18а до пересечения с улицей Домостроителей.

Также на время перекрытия будет скорректирован путь следования некоторых автобусных маршрутов:

— №№ 12, 54, 72 — автобусы проследуют от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршрутам;

— № 17 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении -с бульвара Пионеров по улицам Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков;

— № 23 — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршруту;

— № 24 — с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршруту;

— № 66 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту;

— № 95 — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по улицам Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршруту;

— №№ С70, 20, 40, 70, 88, 52 — с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршрутам. В обратном направлении — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршрутам.