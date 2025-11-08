Ричмонд
Сибирская метель проверяет новосибирцев на прочность — фоторепортаж разгулявшейся стихии 8 ноября

В субботу, 8 ноября 2025 года Новосибирск оказался в объятиях настоящей сибирской метели. Город замедлил свой темп: пешеходы пробиваются сквозь стихию — кто закутался в шарф до самых глаз, кто натянул капюшон, пытаясь укрыться от колючей снежной крупы. Прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра оправдался сполна: мокрый снег, метель, гололедица, ветер 6−11 м/с, а местами и вовсе 17 м/с, температура 0, +2. Уикенд стал испытанием на прочность. На дорогах — снежная каша. Асфальт исчез под слоем рыхлой, хлюпающей массы, на обочинах нарастают сугробы. Этот день стал резким и важным напоминанием: зима в Сибири не просто календарное понятие. Она приходит по-настоящему — властно, с размахом. И в этом хаосе из снега и ветра есть своя, суровая красота.

Прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра оправдался сполна: мокрый снег, метель, гололедица, ветер 6−11 м/с, а местами и вовсе 17 м/с, температура 0, +2. Уикенд стал испытанием на прочность.

На дорогах — снежная каша. Асфальт исчез под слоем рыхлой, хлюпающей массы, на обочинах нарастают сугробы.

Этот день стал резким и важным напоминанием: зима в Сибири не просто календарное понятие. Она приходит по-настоящему — властно, с размахом. И в этом хаосе из снега и ветра есть своя, суровая красота.