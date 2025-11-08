«Работали семь единиц пожарной техники». МЧС сказало о спасении трех женщин и ребенка при пожаре в квартире в Могилеве

В Могилеве при пожаре в квартире многоэтажного дома спасли трех женщин и ребенка. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.
Возгорание в жилой многоэтажке произошло 7 ноября. Около 18.34 часов соседи сообщили о пожаре в квартире на Пушкинском проспекте.
Прибывшие спасатели увидели горение в квартире на восьмом этаже. Из горящей квартиры сама выбежала 34-летняя знакомая сына хозяина квартиры, ее госпитализировали. Также сотрудники МЧС с помощью масок на спасаемого эвакуировали трех женщин и шестилетнего ребенка из квартир на девятом этаже.
Огонь повредил имущество на кухне, закоптил стены и потолок в горевшей квартире. Причину случившегося предстоит установить.
— На месте чрезвычайной ситуации работали семь единиц техники МЧС, — прокомментировали в пресс-службе.
Еще ГАИ сообщила, что часть трассы М-6 закрыта из-за ДТП с повреждением моста под Минском.