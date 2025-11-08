Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Работали семь единиц пожарной техники». МЧС сказало о спасении трех женщин и ребенка при пожаре в квартире в Могилеве

Троих женщин и ребенка спасли при пожаре в доме на восьмом этаже в Могилеве.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве при пожаре в квартире многоэтажного дома спасли трех женщин и ребенка. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.

Возгорание в жилой многоэтажке произошло 7 ноября. Около 18.34 часов соседи сообщили о пожаре в квартире на Пушкинском проспекте.

Прибывшие спасатели увидели горение в квартире на восьмом этаже. Из горящей квартиры сама выбежала 34-летняя знакомая сына хозяина квартиры, ее госпитализировали. Также сотрудники МЧС с помощью масок на спасаемого эвакуировали трех женщин и шестилетнего ребенка из квартир на девятом этаже.

Огонь повредил имущество на кухне, закоптил стены и потолок в горевшей квартире. Причину случившегося предстоит установить.

— На месте чрезвычайной ситуации работали семь единиц техники МЧС, — прокомментировали в пресс-службе.

Еще ГАИ сообщила, что часть трассы М-6 закрыта из-за ДТП с повреждением моста под Минском.