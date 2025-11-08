«Работали семь единиц пожарной техники». МЧС сказало о спасении трех женщин и ребенка при пожаре в квартире в Могилеве

Прибывшие спасатели увидели горение в квартире на восьмом этаже. Из горящей квартиры сама выбежала 34-летняя знакомая сына хозяина квартиры, ее госпитализировали. Также сотрудники МЧС с помощью масок на спасаемого эвакуировали трех женщин и шестилетнего ребенка из квартир на девятом этаже.