В Бокситогорском районе Ленобласти обновили участок Дымского шоссе

Участок Дымского шоссе протяженностью 10 км отремонтировали в Бокситогорском районе Ленинградской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в дорожном комитете региона.
«Необходимость ремонтных работ на данном участке была обусловлена рядом проблем, которые накопились за годы эксплуатации. Изношенное дорожное полотно, выбоины, ямы — все это создавало угрозу безопасности водителей и пассажиров и увеличивало риск ДТП. Подрядчик на объект пришел летом этого года и за несколько месяцев привел его в норматив, за что, не сомневаюсь, местные жители благодарны», — отметил замдиректора «Ленавтодора» Никита Степанов.
Специалисты выполнили комплекс работ для приведения дороги в порядок. На первом этапе они расчистили кюветы и полосу отвода, сняли изношенное покрытие. После этого были уложены два слоя асфальта общей площадью более 61 тыс. кв. м. Кроме того, дорожники обновили сопутствующую инфраструктуру: укрепили обочины, обустроили остановки общественного транспорта, нанесли свежую разметку, установили новые знаки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.