Более 8 тысяч донских школьников пройдут профпробы до конца года

Свыше 8 тысяч школьников Ростовской области присоединятся к новому сезону профессиональных проб проекта «Билет в будущее». Его реализация отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
В проекте задействованы 13 колледжей и техникумов региона, а также интерактивная экспозиция «РостовПрофГрад» в историческом парке «Россия — Моя история». Ребята могут познакомиться с самыми востребованными профессиями области — от инженеров до агрономов. Всего с начала 2025 года было проведено 1672 профориентационных мероприятия. В них приняли участие 151 485 учеников 6−11-х классов общеобразовательных организаций Ростовской области.
«Особенностью проекта является поэтапный подход: сначала школьники проходят профессиональные диагностики на портале, а затем пробуют себя в разных профессиях на практике. Для ребят это отличная возможность сделать осознанный выбор будущей специальности, получив практические знания и опыт в реальных условиях труда. До конца года участниками профессиональных проб станут более 8 тысяч учащихся 8−11-х классов», — отметила министр образования Ростовской области Тамара Шевченко.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.