Более 8 тысяч донских школьников пройдут профпробы до конца года

В проекте задействованы 13 колледжей и техникумов региона, а также интерактивная экспозиция «РостовПрофГрад» в историческом парке «Россия — Моя история». Ребята могут познакомиться с самыми востребованными профессиями области — от инженеров до агрономов. Всего с начала 2025 года было проведено 1672 профориентационных мероприятия. В них приняли участие 151 485 учеников 6−11-х классов общеобразовательных организаций Ростовской области.