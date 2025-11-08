Ричмонд
В Узбекистане объявили месяц по борьбе с браконьерством

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата объявило ноябрь в республике месяцем «Борьбы с браконьерством». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В течение месяца во всех охраняемых природных территориях, а также в пустынных и горных районах республики и в естественных водоемах в порядке экологического контроля совместно с профильными организациями будут проводиться рейды по выявлению и пресечению незаконного использования растительного и животного мира, включая незаконную рыбалку.

Кроме того, в каждом регионе сформированы оперативные группы для проведения рейдовых мероприятий.

Также проводится разъяснительная и профилактическая работа по соблюдению правил использования объектов животного и растительного мира, охоты и рыбной ловли.

В министерстве напомнили, что любые случаи незаконной охоты влекут за собой строгую ответственность в соответствии с законодательством.