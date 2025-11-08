В Астраханской области стартовал проект для турбизнеса «На волне открытий»

Проект «На волне открытий» запустили в Астраханской области для развития взаимодействия между региональным министерством экономического развития и различными секторами турбизнеса: отелями, ресторанами, базами отдыха и иными объектами. Он реализуется по национальному проекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве.
Задача ведомства в данном проекте — знакомить авторов разных направлений турбизнеса друг с другом, обмениваться свежими идеями и ценным опытом, а также выстраивать полноценный диалог для появления в регионе новых туристических продуктов. Кроме того, в процессе рассмотрят актуальные вопросы в сфере туризма для поиска общих эффективных решений.
Одним из важных механизмов продвижения является туристическая платформа Астраханской области — vizitastra.ru. Это единое окно для туриста, которое помогает максимально удобно спланировать свой отдых. Проект «На волне открытий» будет способствовать развитию партнерских отношений и интересных предложений участников туристской отрасли и станет эффективным инструментом для развития туризма, а также поможет участникам найти новые пути для сотрудничества и роста.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.