В Ростовской области с 15 ноября запретили лов рыбы в зимовальных ямах

С 15 ноября в Ростовской области вступает в силу сезонный запрет на лов рыбы в зимовальных ямах. Об этом напомнили жителям в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства.
Ограничения продлятся до 31 марта 2026 года и распространяются на все водоемы рыбохозяйственного значения, указанные в приложении № 1 к Правилам рыболовства для Азово-Черноморского бассейна. В документе перечислены зимовальные ямы, расположенные в Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Липецкой, Саратовской и других областях.
Запрет направлен на сохранение рыбных запасов во время зимовки, когда рыба скапливается в ограниченных участках водоемов и становится наиболее уязвимой.
