Белоруска Соболенко получит в случае победы на турнира WTA 5,235 млн долларов

Белорусская теннисистка Арина Соболенко 8 ноября (начало в 19.00) проведет финальный матч итогового турнира WTA против шестой ракетки из Казахстана Елены Рыбакиной, а чемпион получит рекордные призовые.
В полуфинальных матчах Арина Соболенко обыграла Аманду Анисимову, а Елена Рыбакина — Джессику Пегулу. Соболенко один раз выступала в финале итогового турнира в 2022-м, но проиграла Каролин Гарсия. Ни разу не побеждала на итоговом турнире и экс-чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина.
Обе прошли турнир без поражений, выиграв не только полуфиналы, но и по три матча на групповой стадии. Призовые начисляются не только за участие в турнире, но и за каждую победу. Таким образом, чемпионка получит максимальную сумму, рекордную в истории женского тенниса — 5,235 миллиона долларов.
