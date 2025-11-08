Ричмонд
Белоруска Соболенко получит в случае победы на турнира WTA 5,235 млн долларов

За победу в финальном турнира WTA Соболенко может получить 5,235 млн долларов.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская теннисистка Арина Соболенко 8 ноября (начало в 19.00) проведет финальный матч итогового турнира WTA против шестой ракетки из Казахстана Елены Рыбакиной, а чемпион получит рекордные призовые.

В полуфинальных матчах Арина Соболенко обыграла Аманду Анисимову, а Елена Рыбакина — Джессику Пегулу. Соболенко один раз выступала в финале итогового турнира в 2022-м, но проиграла Каролин Гарсия. Ни разу не побеждала на итоговом турнире и экс-чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина.

Обе прошли турнир без поражений, выиграв не только полуфиналы, но и по три матча на групповой стадии. Призовые начисляются не только за участие в турнире, но и за каждую победу. Таким образом, чемпионка получит максимальную сумму, рекордную в истории женского тенниса — 5,235 миллиона долларов.

Ранее мы писали, что Арина Соболенко предстала в сексуальном костюме с трофеем лучшей теннисистке: «Очень много бриллиантов».