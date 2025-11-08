Белоруска Соболенко получит в случае победы на турнира WTA 5,235 млн долларов

Обе прошли турнир без поражений, выиграв не только полуфиналы, но и по три матча на групповой стадии. Призовые начисляются не только за участие в турнире, но и за каждую победу. Таким образом, чемпионка получит максимальную сумму, рекордную в истории женского тенниса — 5,235 миллиона долларов.