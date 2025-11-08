Власти сказали, какие подарки получили белорусы на 7 ноября

Другими масштабными объектами, открытыми в Беларуси к этой дате стали белорусско-российское предприятие по производству алюминиевого профиля в свободной экономической зоне «Брест», новый трехкилометровый участок объездной дороги до растущего микрорайона Ольшанка в Гродно, предприятие по выпуску соков прямого отжима в Шарковщинском районе, новый бассейн в Славгороде, новое здание ЗАГС. В Чашниках, обновленный пешеходный мост через реку Сож, объекты здравоохранения и многое другое.