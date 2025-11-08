Ричмонд
Власти сказали, какие подарки получили белорусы на 7 ноября

Власти обнародовали подарки белорусам на 7 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какие подарки получили белорусы на 7 ноября, пишет БелТА.

О подарках жителям Беларуси к 108-й годовщине Октябрьской революции было сказано на торжественном митинге в Минске. Так, обратили внимание, что к 7 ноября в Беларуси открываются новые школы, больницы, дороги, мосты. Например, в Минске к торжественной дате открыли путепровод.

Другими масштабными объектами, открытыми в Беларуси к этой дате стали белорусско-российское предприятие по производству алюминиевого профиля в свободной экономической зоне «Брест», новый трехкилометровый участок объездной дороги до растущего микрорайона Ольшанка в Гродно, предприятие по выпуску соков прямого отжима в Шарковщинском районе, новый бассейн в Славгороде, новое здание ЗАГС. В Чашниках, обновленный пешеходный мост через реку Сож, объекты здравоохранения и многое другое.

Еще президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему в Беларуси празднуют День Октябрьской революции 7 ноября: «Мы революций больше не хотим, но нормальный праздник, мы его осовременили».

А перед большими выходными Александр Лукашенко открыл мост через Припять на юге Беларуси.

И мы писали, что Лукашенко два часа рубил дрова после командировки на участок границы с Украиной.

