В тюменском вузе внедрили новую систему обучения для будущих инженеров

Кросс-уровневое обучение начали использовать для подготовки будущих инженеров в Тюменском государственном университете (ТюмГУ) в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в вузе.
Такой формат позволяет студентам разных курсов и направлений подготовки работать вместе над реальными проектами для индустриальных партнеров. В 2025 году Передовая инженерная школа ТюмГУ впервые провела набор на бакалавриат «Инженерная инноватика». Эта программа вместе с «Мехатроникой и робототехникой» выбраны как стратегические для подготовки инженеров-интеграторов и системного решения проблемы кадрового дефицита. Программа бакалавриата «Инженерная инноватика» реализуется в партнерстве с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и компанией «Газпром нефть». МФТИ дополняет программу ТюмГУ курсами.
«Мы ставим перед собой задачу расширить портфель образовательных программ от среднего профессионального образования до аспирантуры со сквозной (кросс-уровневой) проектной деятельностью. В этой модели аспиранты будут определять решения для достижения технологических результатов и формулировать задачи для студентов младших курсов. Магистранты, опираясь на эти задачи, должны разрабатывать и проверять технологические гипотезы, формируя концепции решений с оценкой эффективности. Студенты бакалавриата вовлекаются в процесс, помогая магистрантам расширить охват анализируемых решений через технологический поиск и знакомясь с отраслевой спецификой», — подчеркнул директор Передовой инженерной школы, руководитель технологического развития и проектной деятельности ТюмГУ Михаил Писарев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.