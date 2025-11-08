В тюменском вузе внедрили новую систему обучения для будущих инженеров

«Мы ставим перед собой задачу расширить портфель образовательных программ от среднего профессионального образования до аспирантуры со сквозной (кросс-уровневой) проектной деятельностью. В этой модели аспиранты будут определять решения для достижения технологических результатов и формулировать задачи для студентов младших курсов. Магистранты, опираясь на эти задачи, должны разрабатывать и проверять технологические гипотезы, формируя концепции решений с оценкой эффективности. Студенты бакалавриата вовлекаются в процесс, помогая магистрантам расширить охват анализируемых решений через технологический поиск и знакомясь с отраслевой спецификой», — подчеркнул директор Передовой инженерной школы, руководитель технологического развития и проектной деятельности ТюмГУ Михаил Писарев.