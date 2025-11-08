Школьники в поселке Будогощь Ленобласти создали ролик про энергосбережение

Ученики школы им. М. П. Галкина в поселке Будогощь Ленинградской области вместе с учителем создали видеоролик про энергосбережение, сообщили в учебном учреждении. Проект реализован в соответствии с задачами нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии».
В сюжете своего видеоролика ребята рассказали о сбережении энергии в доме, объяснили правила пользования электроприборами, современными электрическими лампами и экономии тепловой энергии и воды. Школьники также предложили альтернативные источники энергии. Кроме того, они отметили, что многие стараются соблюдать экопривычки дома и в школе.
Несмотря на то что дети многое знают об энергосбережении, подобные видеоролики необходимы. Они создают устойчивую мотивацию учащихся к рациональному использованию энергетических и природных ресурсов, а также прививают навыки бережливости.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.