Школьники в поселке Будогощь Ленобласти создали ролик про энергосбережение

В сюжете своего видеоролика ребята рассказали о сбережении энергии в доме, объяснили правила пользования электроприборами, современными электрическими лампами и экономии тепловой энергии и воды. Школьники также предложили альтернативные источники энергии. Кроме того, они отметили, что многие стараются соблюдать экопривычки дома и в школе.