В Ачхой-Мартановском районе Чечни прошел мастер-класс по этикету

Мастер-класс «Современный этикет для молодежи» состоялся в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в районной администрации.
Занятие провел опытный педагог Саид-Магомед Гучигов. Он подробно рассказал участникам о традициях чеченского этикета, которые являются неотъемлемой частью культурного наследия, и о том, как эти традиции можно гармонично сочетать с современными реалиями. Особое внимание было уделено вопросам общения. Участники отрабатывали полученные знания в ролевых играх, которые моделировали типичные жизненные ситуации. Они учились правильно здороваться, благодарить, извиняться и поддерживать позитивную беседу.
Одной из наиболее обсуждаемых тем стало онлайн-общение. В условиях стремительного развития цифровых технологий умение вести себя корректно в социальных сетях и мессенджерах становится неотъемлемой частью этикета. Участники мастер-класса узнали, как избежать грубости, недоразумений и конфликтов в виртуальном пространстве. Завершилось мероприятие совместным чаепитием, на котором ребята смогли поделиться своими впечатлениями и обсудить интересующие их вопросы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.