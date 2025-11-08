В Ачхой-Мартановском районе Чечни прошел мастер-класс по этикету

Занятие провел опытный педагог Саид-Магомед Гучигов. Он подробно рассказал участникам о традициях чеченского этикета, которые являются неотъемлемой частью культурного наследия, и о том, как эти традиции можно гармонично сочетать с современными реалиями. Особое внимание было уделено вопросам общения. Участники отрабатывали полученные знания в ролевых играх, которые моделировали типичные жизненные ситуации. Они учились правильно здороваться, благодарить, извиняться и поддерживать позитивную беседу.