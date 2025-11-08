Кто такой оператор Алексей Миланичев, умерший в Перми после болезни?

Алексей Миланичев является одним из создателей рок-группы «ВИА Грибники». Он был бас-гитаристом.
«В легендарной песне ВИА “Грибники” “Кто лучше всех играет в баскетбол?” звучит его бас-гитара», — отметили в пресс-службе БК «Парма».
С 2002 по 2009 год Алексей Миланичев снимал клипы для профессионального мужского баскетбольного клуба «Урал-Грейт». Впоследствии он устроился оператором в пермский БК «Парма».
«Несмотря на тяжёлую болезнь, с которой Лёша боролся много лет, он продолжал работать в качестве оператора на матчах “ПАРМЫ”. А иногда, просто “для души”, любил тряхнуть стариной и смонтировать клип про нашу команду в своём неповторимом, “ламповом” стиле», — рассказали в пресс-службе клуба.
7 ноября 2025 года Алексея Миланичева не стало. У него осталась жена и двое детей.
Прощание с Алексеем Миланичевым состоялось 8 ноября.