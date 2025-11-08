Где в Кишиневе купить домашние сыры, мёд и варенье: карта столичных ярмарок

Сектор Центр: До 30 ноября ежедневно будут работать ярмарки с фруктами и овощами по адресам: шоссе Хынчешть, 86; ул. Г. Асаки, 79; ул. Измаил, 94 (угол с бульваром Д. Кантемира, рядом с рынком SRL «Extremum»); ул. В. Докучаева, 3/2; ул. Мелестиу, 14/3; ул. Спрынченоая, 1А; ул. Гренобле, 165/3 и 157. На улице Митрополита Варлаам, на участке между улицами Армянская и Тигина, до 11 ноября проходит тематическая ярмарка «Осень фермера».