Где в Кишиневе купить домашние сыры, мёд и варенье: карта столичных ярмарок

Ярмарки выходного дня в столице: список локаций.
В эти выходные — 8 и 9 ноября — в секторах столицы пройдут традиционные ярмарки с участием местных производителей.
Сектор Буюканы: На территории, прилегающей к зданию «Kentford» (бульвар Штефана чел Маре, 202), 8 ноября состоится ярмарка местных производителей с продовольственными и непродовольственными товарами «EcoLocal». На бульваре Штефана чел Маре, 103 (рядом с кинотеатром «Patria»), 8−9 ноября пройдёт ярмарка народных мастеров и местных производителей «Yard sale». В парке «Алунелул» (ул. Каля Ешилор, 11/4), 8−9 ноября состоится ярмарка местных производителей «Cămara fest».
Сектор Центр: До 30 ноября ежедневно будут работать ярмарки с фруктами и овощами по адресам: шоссе Хынчешть, 86; ул. Г. Асаки, 79; ул. Измаил, 94 (угол с бульваром Д. Кантемира, рядом с рынком SRL «Extremum»); ул. В. Докучаева, 3/2; ул. Мелестиу, 14/3; ул. Спрынченоая, 1А; ул. Гренобле, 165/3 и 157. На улице Митрополита Варлаам, на участке между улицами Армянская и Тигина, до 11 ноября проходит тематическая ярмарка «Осень фермера».
Сектор Чеканы: На бульваре Мирча чел Бэтрын, в сквере «Солнечное дерево» (пересечение с ул. П. Заднипру), 7−9 ноября пройдёт «Ярмарка традиций». В том же сквере, до 31 ноября, будет проходить ярмарка «Toamna amăruie».