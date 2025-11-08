Самолет «Белавиа» не может вылететь из Батуми в Минск из-за плохих метеоусловий

Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» не может вылететь из Батуми в Минск 8 ноября уже несколько часов, пишет БелТА.
Так, самолет авиакомпании «Белавиа» по маршруту Батуми-Минск должен был вылететь в 5.30 часов, но вылет был задержан. Из данных онлайн-табло аэропорта Батуми следует, что вылет самолета белорусской авиакомпании перенесли на 11.00 часов. Сдвинулось и время прибытия рейса на 14.00 часов вместо 08.30.
— Вылет рейса из Батуми в Минск задерживается из-за неблагоприятных метеоусловий, — прокомментировали в авиакомпании.
