Самолет «Белавиа» не может вылететь из Батуми в Минск из-за плохих метеоусловий

Самолет «Белавиа» не может вылететь из Батуми в Минск несколько часов из-за плохой погоды.

Источник: Комсомольская правда

Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» не может вылететь из Батуми в Минск 8 ноября уже несколько часов, пишет БелТА.

Так, самолет авиакомпании «Белавиа» по маршруту Батуми-Минск должен был вылететь в 5.30 часов, но вылет был задержан. Из данных онлайн-табло аэропорта Батуми следует, что вылет самолета белорусской авиакомпании перенесли на 11.00 часов. Сдвинулось и время прибытия рейса на 14.00 часов вместо 08.30.

— Вылет рейса из Батуми в Минск задерживается из-за неблагоприятных метеоусловий, — прокомментировали в авиакомпании.

Тем временем власти сказали, какие подарки получили белорусы на 7 ноября.