Самолет «Белавиа» не может вылететь из Батуми в Минск из-за плохих метеоусловий

Так, самолет авиакомпании «Белавиа» по маршруту Батуми-Минск должен был вылететь в 5.30 часов, но вылет был задержан. Из данных онлайн-табло аэропорта Батуми следует, что вылет самолета белорусской авиакомпании перенесли на 11.00 часов. Сдвинулось и время прибытия рейса на 14.00 часов вместо 08.30.