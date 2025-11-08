Ричмонд
На дорогах Волгограда и Волжского установили новые камеры видеонаблюдения

С их помощью мониторят транспортный поток, оценивают загруженность трасс и выявляют ДТП.

Камеры видеонаблюдения — 48 устройств — установили в 2025 году на дорогах Волгограда и Волжского по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете информационных технологий Волгоградской области.

Подсистема видеонаблюдения входит в перечень обязательных для интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Ее основной функцией является передача видео в режиме реального времени с улично-дорожной сети города для мониторинга транспортного потока, состояния загруженности автомобильных дорог, выявления дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и чрезвычайных ситуаций. Благодаря использованию современных нейросетевых технологий и машинного зрения камера распознает марки и модели транспортных средств, номер авто и транспортные инциденты.

Всего около 80% пересечений автомобильных дорог Волгограда и Волжского оборудованы системами видеонаблюдения. В дальнейшем регион будет стремиться к 100%-ному охвату перекрестков системами видеонаблюдения в этих городах. Развитие подсистемы видеонаблюдения является одним из главных критериев для достижения следующих уровней зрелости ИТС городских агломераций.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.