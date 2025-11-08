ВСУ утром попытались атаковать ТЭЦ в Курске

«Сегодня утром ВСУ пытались атаковать одну из ТЭЦ в Курске. К счастью, попытка врага оказалась тщетна: объект работает в штатном режиме, инфраструктура не нарушена, перебоев с подачей тепла нет», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, туда выехал министр ЖКХ и ТЭК.
«Нацисты продолжают попытки вывести из строя объекты гражданской инфраструктуры и особенно энергетики, чтобы навредить нашим жителям и запугать их, но безуспешно!» — добавил губернатор.
