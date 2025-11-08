Ричмонд
ВСУ утром попытались атаковать ТЭЦ в Курске

КУРСК, 8 ноя — РИА Новости. ВСУ пытались атаковать одну из ТЭЦ в Курске, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня утром ВСУ пытались атаковать одну из ТЭЦ в Курске. К счастью, попытка врага оказалась тщетна: объект работает в штатном режиме, инфраструктура не нарушена, перебоев с подачей тепла нет», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, туда выехал министр ЖКХ и ТЭК.

«Нацисты продолжают попытки вывести из строя объекты гражданской инфраструктуры и особенно энергетики, чтобы навредить нашим жителям и запугать их, но безуспешно!» — добавил губернатор.

