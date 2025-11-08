Более 5 тыс. юных жителей Новосибирской области совершили путешествия по РФ

Свыше 5 тысяч жителей Новосибирской области с 2021 по 2025 год совершили поездки по России и своему региону в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Ее реализация отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации губернатора и правительства области.
«Проект “Больше, чем путешествие” — это не просто перемещение по стране, знакомство с ее памятными местами, это еще и мощный ценностно-патриотический ориентир. Новосибирск становится одним из ключевых центров притяжения талантливой молодежи. Здесь сосредоточено огромное количество вузов и колледжей, и неудивительно, что новосибирские студенты активно участвуют в туристических проектах. Это отражает интерес наших ребят к активной жизни и вовлечению в развитие внутреннего туризма, краеведения, пеших походов, культурного наследия региона», — отметила заместитель губернатора Валентина Дудникова.
Программа «Больше, чем путешествие» способствует привлечению молодежи из других регионов: 1840 участников из других субъектов РФ посетили Новосибирскую область. В 2025 году уже 549 участников из региона совершили поездки по программе, из них 232 предпочли путешествия по родному краю. Кроме того, в этом году регион принял 71 туриста из других субъектов. С января по сентябрь в Новосибирской области провели 12 тематических мероприятий, в которых приняли участие 627 человек.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.