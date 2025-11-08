Более 5 тыс. юных жителей Новосибирской области совершили путешествия по РФ

Программа «Больше, чем путешествие» способствует привлечению молодежи из других регионов: 1840 участников из других субъектов РФ посетили Новосибирскую область. В 2025 году уже 549 участников из региона совершили поездки по программе, из них 232 предпочли путешествия по родному краю. Кроме того, в этом году регион принял 71 туриста из других субъектов. С января по сентябрь в Новосибирской области провели 12 тематических мероприятий, в которых приняли участие 627 человек.