В Приангарье испытали второй самолет МС-21 с отечественными системами

На борту самолета тестировалась работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14. МС-21 находился в воздухе около 1 часа, достигая скорости до 500 км/ч и высоты до 3500 метров. Командир экипажа летчик-испытатель Андрей Воропаев отметил, что полетное задание выполнено полностью, а все отечественные системы работали штатно. Лайнер создан на базе новейших разработок и ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Передовая аэродинамика, двигатели ПД-14 и системы последнего поколения обеспечивают ему высокие летно-технические характеристики.