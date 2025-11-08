В Приангарье испытали второй самолет МС-21 с отечественными системами

Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 совершил полет в Иркутской области, что отвечает задачам нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Об этом сообщили в министерстве экономического развития и промышленности региона.
На борту самолета тестировалась работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14. МС-21 находился в воздухе около 1 часа, достигая скорости до 500 км/ч и высоты до 3500 метров. Командир экипажа летчик-испытатель Андрей Воропаев отметил, что полетное задание выполнено полностью, а все отечественные системы работали штатно. Лайнер создан на базе новейших разработок и ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Передовая аэродинамика, двигатели ПД-14 и системы последнего поколения обеспечивают ему высокие летно-технические характеристики.
«За этим полетом стоит колоссальная работа инженеров, конструкторов, испытателей предприятий госкорпорации “Ростех”. Для того чтобы новые отечественные лайнеры в ближайшее время приступили к перевозкам пассажиров, параллельно с сертификацией ведется сборка серийных бортов на Иркутском авиационном заводе. Поставки авиакомпаниям планируется начать после окончания сертификационных испытаний и одобрения их результатов со стороны Росавиации», — отметил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации «Ростеха» Вадим Бадеха.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.