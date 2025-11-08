Депутат Госдумы Ламейкин объяснил ночные ограничения интернета на Кубани

Депутат Госдумы Дмитрий Ламейкин прокомментировал вечерние ограничения на доступ к мобильному интернету в Краснодарском крае. В эфире телеканала «Краснодар» парламентарий пояснил, что данные меры направлены на защиту критически важной инфраструктуры региона.
Полное отключение сетей не предусмотрено, однако с 20:00 до утра вводятся определённые ограничения. Это сделано для предотвращения возможных атак с использованием беспилотных летательных и надводных аппаратов.
«У нас на территории Краснодарского края большое количество объектов, которые необходимо защищать, — это критически важная инфраструктура, носящая стратегический характер», — отметил Дмитрий Ламейкин.
Парламентарий добавил, что в начале действия ограничений действительно возникали сбои, но сейчас принимаются меры по адаптации инфраструктуры к новым условиям. Депутат заверил, что ограничения временные и будут пересматриваться по мере стабилизации ситуации.
Ламейкин также призвал жителей региона отнестись к данным мерам с пониманием, подчеркивая, что их основная цель — безопасность граждан.