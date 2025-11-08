Ричмонд
Депутат Госдумы Ламейкин объяснил ночные ограничения интернета на Кубани

По словам парламентария, меры носят вынужденный характер.

Депутат Госдумы Дмитрий Ламейкин прокомментировал вечерние ограничения на доступ к мобильному интернету в Краснодарском крае. В эфире телеканала «Краснодар» парламентарий пояснил, что данные меры направлены на защиту критически важной инфраструктуры региона.

Полное отключение сетей не предусмотрено, однако с 20:00 до утра вводятся определённые ограничения. Это сделано для предотвращения возможных атак с использованием беспилотных летательных и надводных аппаратов.

«У нас на территории Краснодарского края большое количество объектов, которые необходимо защищать, — это критически важная инфраструктура, носящая стратегический характер», — отметил Дмитрий Ламейкин.

Парламентарий добавил, что в начале действия ограничений действительно возникали сбои, но сейчас принимаются меры по адаптации инфраструктуры к новым условиям. Депутат заверил, что ограничения временные и будут пересматриваться по мере стабилизации ситуации.

Ламейкин также призвал жителей региона отнестись к данным мерам с пониманием, подчеркивая, что их основная цель — безопасность граждан.