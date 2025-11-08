Сильные магнитные бури длятся на Земле три дня — что ждать белорусам

Так примерно в 03.00 часа (по минскому времени) внезапно началась новая магнитная буря уровня G2.3. Событие, подпадающее под диапазон между средним и сильным значениями, стало продолжением вспышек 5 — 6 ноября. При этом Землю задел «хвост» одного из плазменных облаков, ожидавшихся накануне.