Сильные магнитные бури длятся на Земле три дня — что ждать белорусам

Ученые сказали о сильных магнитных бурях на Земле в течение трех дней.

Источник: Комсомольская правда

Сильные магнитные бури продолжаются на Земле уже три дня. О том, чего стоит ждать белорусам и другим жителям планеты рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ Российской академии наук.

Так примерно в 03.00 часа (по минскому времени) внезапно началась новая магнитная буря уровня G2.3. Событие, подпадающее под диапазон между средним и сильным значениями, стало продолжением вспышек 5 — 6 ноября. При этом Землю задел «хвост» одного из плазменных облаков, ожидавшихся накануне.

— За последние трое суток, с 6 по 8 ноября, наблюдались и продолжают наблюдаться самые сильные бури более чем за месяц, — отметили ученые.

Также сохраняются геомагнитные предупреждения на ближайшие дни, которые связаны с все еще повышенным уровнем солнечной активности.

— Всплеск солнечной активности не завершен, риски новых сильных вспышек сохраняются, — предупредили ученые.

