В Ростовской области задержали сотрудников оборонного предприятия за мошенничество

В Ростовской области силовики задержали двоих руководителей крупного оборонного предприятия. По информации РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, они придумали схему, чтобы незаконно получить премии.
Издание уточняет, что 2021 году подозреваемые якобы «подогнали» отчетность под план и заключили фиктивный договор с подконтрольной фирмой на поставку изделий.
— На самом деле никакого производства не было, — уточнил источник. — Но со счетов компании ушло свыше 14 миллионов рублей за работы, проведенные только на бумаге.
Когда несоответствие заметили, сотрудники могли инсценировать возврат несуществующей продукции якобы из-за ненадлежащего качества, а затем и ее уничтожение. Сейчас оба задержаны, возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. По их местам работы и жительства прошли обыски.
