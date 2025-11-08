В саратовском техникуме для детей провели мастер-класс по декорированию

«Проведение подобных профориентационных мероприятий для дошкольников является важным элементом непрерывной системы образования. Раннее знакомство с профессиями в доступной игровой форме не только расширяет кругозор детей, но и закладывает фундамент для осознанного выбора будущей профессиональной траектории. Особенно ценно, когда знакомство с профессией проходит в формате живого общения с настоящими мастерами своего дела», — подчеркнула заместитель министра образования Саратовской области Людмила Григорьева.