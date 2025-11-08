В саратовском техникуме для детей провели мастер-класс по декорированию

Мастер-класс, на котором воспитанники детского сада познакомились с профессией «мастер отделочных строительных и декоративных работ», состоялся в Саратовском техникуме отраслевых технологий. Мероприятие прошло по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования Саратовской области.
Мастера производственного обучения и учащиеся техникума организовали для детей настоящие творческие мастерские. Ребята раскрашивали гипсовые фигурки, развивая мелкую моторику и чувство цвета, а также пробовали себя в роли декораторов, нанося декоративную штукатурку по трафаретам. Эти занятия позволили дошкольникам на практике понять основы данной профессии — аккуратность, работу с разными материалами и важность творческого подхода в создании красивых интерьеров.
«Проведение подобных профориентационных мероприятий для дошкольников является важным элементом непрерывной системы образования. Раннее знакомство с профессиями в доступной игровой форме не только расширяет кругозор детей, но и закладывает фундамент для осознанного выбора будущей профессиональной траектории. Особенно ценно, когда знакомство с профессией проходит в формате живого общения с настоящими мастерами своего дела», — подчеркнула заместитель министра образования Саратовской области Людмила Григорьева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.