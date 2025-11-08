Нижегородцев предупредили о рисках встречи с клещами в ноябре

Когда температура держится на отметке ниже +5 градусов, клещи зарываются в листву и впадают в спячку, однако в солнечные дни они могут «выйти на охоту». Нижегородцев настоятельно просят надевать светлую одежду при походе в лес или парк. Также следует осматривать себя и питомцев после прогулок.