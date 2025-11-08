Ричмонд
Четыре машины МЧС тушили пожар в магазине в Бобруйске

МЧС сообщило о серьезном пожаре в магазине в Бобруйске.

Источник: Комсомольская правда

В Бобруйске горел магазин, сообщили в пресс-службе МЧС.

О пожаре в магазине сообщили в МЧС прохожие около 01.00 ночи.

На месте наблюдалось горение внутри торгового зала, было плотное задымление. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, причину которого еще предстоит установить.

Огонь повредил холодильную установку и продукцию в магазине. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.

— На месте происшествия работали четыре единицы техники МЧС, — прокомментировали в пресс-службе.

Также МЧС сказало о спасении трех женщин и ребенка при пожаре в квартире в Могилеве: «Работали семь единиц пожарной техники».

Еще самолет «Белавиа» не может вылететь из Батуми в Минск из-за плохих метеоусловий.