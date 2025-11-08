Древняя буддийская роспись вернулась в Эрмитаж после реставрации

В Эрмитаже хранятся несколько коллекций, собранных в Восточном Туркестане — сегодня это Синьцзян-Уйгурский автономный район Китайской Народной Республики. По его территории проходила сеть караванных дорог — Великий шелковый путь. Он пролегал через оазисы с особой культурой, сформировавшейся под влиянием Китая, Индии и Ирана. Одним из них был Турфан, где обнаружили роспись «Жизнеописание Будды Шакьямуни».