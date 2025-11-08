Ричмонд
Древняя буддийская роспись вернулась в Эрмитаж после реставрации

В Государственном Эрмитаже завершили реставрацию фрагмента буддийской настенной росписи XI—XII вв.еков «Жизнеописание Будды Шакьямуни».

Источник: Государственный Эрмитаж

Произведение отличается оригинальной композицией, сообщили в музее. Роспись выполнена в тибетском стиле с характерной для него четкостью рисунка и особой интенсивностью красок.

Композиция показывает сцены из жизни принца Гаутамы — будущего Будды Шакьямуни: уход из дома, прощание с конем и колесничим, искушение демонами, проповедь магам и другие. Основную сюжетную линию дополняют изображения Будд, монахов и нагов, пляшущих, сидящих и идущих фигур.

Древнюю роспись обнаружили и срезали по частям со стены заброшенного пещерного монастыря в 1910 году, в ходе первой Восточно-Туркестанской экспедиции.

В Эрмитаже хранятся несколько коллекций, собранных в Восточном Туркестане — сегодня это Синьцзян-Уйгурский автономный район Китайской Народной Республики. По его территории проходила сеть караванных дорог — Великий шелковый путь. Он пролегал через оазисы с особой культурой, сформировавшейся под влиянием Китая, Индии и Ирана. Одним из них был Турфан, где обнаружили роспись «Жизнеописание Будды Шакьямуни».

Сначала ее отправили в Музей антропологии и этнографии Академии наук СССР. Там каждый фрагмент росписи вмонтировали в гипсовые плиты — в 1930-х годах их передали Эрмитажу.

Композиция пострадала во время блокады Ленинграда. В 1970-е ее отреставрировали, но при этом неточно расположили фрагменты, так как роспись поступала в лабораторию по частям.

Новая повторная реставрация продолжалась полтора года. Специалисты уточнили, как должны быть расположены отдельные части композиции, а также решили проблемы с ее состоянием. Они убрали расслоения и загрязнения, укрепили основу и грунт, выровняли тональность и провели другие необходимые работы.

Обновленную роспись можно увидеть в постоянной экспозиции Эрмитажа.