Легендарный строитель мостов Башкирии отмечает 82-летие

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о заслуженном строителе республики Павле Рабухине, которому исполнилось 82 года. За свою профессиональную деятельность этот человек участвовал в создании более тысячи мостовых сооружений и путепроводов на территории региона.
Карьера Павла Семёновича началась в 1967 году, когда он устроился мастером в Мостоотряд № 30. Благодаря профессиональным знаниям и организаторским способностям он со временем возглавил коллектив и руководил им на протяжении 35 лет. В настоящее время Рабухин занимает позицию председателя Совета директоров компании «Уралмостострой».
Как отметил руководитель региона, несмотря на солидный возраст, строитель предпочитает работать не в кабинете, а регулярно посещает строительные площадки, где контролирует качество работ и общается с сотрудниками. Одной из значимых работ для Рабухина стал Бельский мост, построенный в 1956 году и недавно реконструированный. Напомним, его торжественно открыли в День Республики.
Многолетний труд Павла Рабухина, имеющего звания заслуженного строителя РСФСР, Башкирской АССР и почетного строителя России, отмечен государственными наградами. В их числе — ордена Почёта, «За заслуги перед Республикой Башкортостан», Дружбы народов и Салавата Юлаева.
Хабиров также обратил внимание на семейную традицию: хотя дети юбиляра выбрали медицинские профессии, внуки намерены продолжить его дело и планируют работать в сфере дорожного строительства.
