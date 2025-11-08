Легендарный строитель мостов Башкирии отмечает 82-летие

Как отметил руководитель региона, несмотря на солидный возраст, строитель предпочитает работать не в кабинете, а регулярно посещает строительные площадки, где контролирует качество работ и общается с сотрудниками. Одной из значимых работ для Рабухина стал Бельский мост, построенный в 1956 году и недавно реконструированный. Напомним, его торжественно открыли в День Республики.