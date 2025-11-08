Алтайский производитель продуктов питания увеличил эффективность

Компания по производству продуктов питания «Амейзин Фуд» в Алтайском крае увеличила эффективность в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.
В качестве пилотного потока на предприятии выбрали производство хумуса. Благодаря оптимизации удалось сократить время протекания процесса в 1,5 раза, снизить объем незавершенного производства на 30%, а также увеличить выработку продукции на 27%. Реализация проекта проходила при активном использовании ресурсов платформы «Производительность.рф», что позволило повысить эффективность внедряемых решений.
«Проект “Бережливое производство” за прошедшие полгода помог нам достичь значительного прогресса в оптимизации производственных процессов. Удалось сократить потери ресурсов, повысить эффективность работы сотрудников и улучшить качество выпускаемой продукции. Дальнейшие усилия компании будут направлены на внедрение культуры постоянного совершенствования и вовлечение персонала в процесс улучшения», — отметил исполнительный директор компании «Амейзин Фуд» Денис Шмидт.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.