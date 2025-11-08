Алтайский производитель продуктов питания увеличил эффективность

В качестве пилотного потока на предприятии выбрали производство хумуса. Благодаря оптимизации удалось сократить время протекания процесса в 1,5 раза, снизить объем незавершенного производства на 30%, а также увеличить выработку продукции на 27%. Реализация проекта проходила при активном использовании ресурсов платформы «Производительность.рф», что позволило повысить эффективность внедряемых решений.