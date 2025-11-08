Скончался бывший глава Минлесхоза Татарстана Абузар Гаянов

Абузар Гаянович Гаянов родился 6 августа 1936 года в деревне Ахманаево Мамадышского района Татарской АССР. После окончания Лубянского лесного техникума в 1954 году начал работать помощником лесничего Ингодинского лесхоза Читинского областного сельскохозяйственного управления. Отслужив в Советской армии, вернулся в ТАССР, трудился в Аксубаевском и Мензелинском лесхозах. В 1966-м окончил Поволжский лесотехнический институт имени Максима Горького.
В 1971 году Гаянов был назначен начальником отдела лесного хозяйства Татарского управления лесного хозяйства. Затем работал инструктором промышленно-транспортного отдела, заместителем заведующего отдела промышленности Татарского областного комитета КПСС.
В 1984 году Абузар Гаянов возглавил Министерство лесного хозяйства Татарской АССР, где проработал более 16 лет. «Несмотря на сложные экономические условия, ему удалось сохранить высокие показатели роста лесного хозяйства республики, увеличить площади ценных хвойных пород и укрепить защитные лесные полосы. Особенное внимание он уделял формированию надежных лесосеменных баз, развитию питомнического дела и созданию условий для устойчивого воспроизводства лесов», — отмечается в некрологе, подписанном представителями руководства Татарстана.
Под руководством Гаянова была разработана важнейшая правовая база для эффективной работы лесной отрасли региона — Лесной кодекс Республики Татарстан.
После выхода на пенсию экс-министр активно занимался общественной и преподавательской работой, участвовал в деятельности ветеранских организаций.
Многолетняя плодотворная работа и профессиональные достижения Абузара Гаянова были отмечены государственными наградами, среди которых — орден «Знак Почета», медали «В память 1000-летия Казани» и «За доблестный труд», почетное звание «Заслуженный лесовод Татарской АССР», почетная грамота РТ, Благодарственное письмо Президента РТ.
«А. Г. Гаянов обладал талантом руководителя, чувством высокой ответственности за порученное дело, добротой и отзывчивостью. Его трудолюбие снискало глубокое уважение и признание коллег, сделав его образцом профессионального подхода и заботы о природе Татарстана. Светлая память об Абузаре Гаяновиче Гаянове навсегда останется в наших сердцах», — подчеркивается в некрологе.
Заявление в связи со смертью экс-руководителя Минлесхоза региона подписали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр республики Алексей Песошин, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров, глава Мамадышского района РТ Вадим Никитин, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и врио ректора Казанского государственного аграрного университета Ильшат Нуриев.