Роскосмос показал кадры кратера размером с Черногорию с восточной части Луны

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Фотографию кратера Непер с восточной видимой части Луны опубликовал Роскосмос в своем Telegram-канале. Съемка была сделана с помощью телескопа Шмидта-Кассегрена C/9.25 XLT, камеры ASI678MC, фильтра UV&IR Cut, уточнили в госкорпорации.
«Кратер Непер на видимой стороне Луны — древний ударный кратер возрастом 3,9−4,1 млрд лет. Он сформировался в эпоху поздней тяжелой бомбардировки и расположен у лимба (края лунного диска), из? за чего часто виден в искаженном ракурсе. Диаметр кратера — около 142? км (внутри могло бы поместиться государство размером с Черногорию)», — говорится в описании к фото.