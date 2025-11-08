Роскосмос показал кадры кратера размером с Черногорию с восточной части Луны

«Кратер Непер на видимой стороне Луны — древний ударный кратер возрастом 3,9−4,1 млрд лет. Он сформировался в эпоху поздней тяжелой бомбардировки и расположен у лимба (края лунного диска), из? за чего часто виден в искаженном ракурсе. Диаметр кратера — около 142? км (внутри могло бы поместиться государство размером с Черногорию)», — говорится в описании к фото.